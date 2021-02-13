شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس هذا الأسبوع.. شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس، خلال هذا الأسبوع، وجود شبورة مائية في الصباح خلال بداية الأسبوع، وحذرت من وجود منخفض جوي متوقع في منتصف الأسبوع بداية من يوم الثلاثاء يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأترية والرمال وسقوط الأمطار، مضيفة أنه لا يمكن الجزم بكافة التفاصيل.

وتوقعت الأرصاد أن تكون هناك شبورة مائية، السبت، على الطرق القريبة من المسطحات المائية المتجه من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة والوجه البحري، ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن حالة الطقس، الأحد، ستشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

ويتغير الجو اعتبارًا من يوم الاثنين، حيث يشهد سقوط أمطار متقطعة ونشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تشهد الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية وجود شبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة والوجه البحري.

وتشهد السواحل الشمالية، الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متقطعة على السواحل الشمالية ونشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق شمال الصعيد.

أما طقس الأربعاء، فيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متقطعة على السواحل الشمالية ونشاط الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على شمال وجنوب الصعيد.

وتسقط الأمطار، الخميس، على السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم