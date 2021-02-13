شكرا لقرائتكم خبر عن قبل اجتماع وزير التعليم.. هذا ما طلبه الأهالي والطلاب منه بشأن الترم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأحد، تفاصيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك آلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

ورد عدد من المواطنين على سؤال لـ«المصري اليوم»، على «فيس بوك»: ماذا تتوقع من وزير التعليم في قراراته بخصوص عودة الترم الثاني؟، حيث قال محمد القطان: «الأمر محتاج دراسة دقيقة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب ولا مجال لقرار غير مدروس»، وعلقت منى إسماعيل: «الامتحانات في ميعادها، والترم التاني بعد الامتحانات».

وتوقع حساب يدعى «أم الزهور»: «اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد في اللجان ده لامتحان التيرم الأول، والتيرم التاني التعليم عن بعد وبنك المعرفة». وقال أحمد: «أنا سوف أكون معه في جعل الدراسة في الترم الثاني عن بعد حتى لو انتهت كورونا».

ومن المقرر أيضا أن يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الثانوية العامة، وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي، بالإضافة لإعلان الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وتوزيع المناهج بعد استقطاع جزء من أيام الدراسة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ونفي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن إلغاء الامتحانات أو استبدالها بالأبحاث أو تأجيلها لشهر مايو وعقد امتحان موحد متعدد التخصصات بنهاية العام الدراسي.

وأكد شوقي أن كل ما نشر حول تفاصيل الترم الثاني والامتحانات تظل شائعات واجتهادات مستمرة للأسف الشديد، مشددا على أنه لا نية لإلغاء الامتحانات أو إقامتها في مايو القادم تحت أي ظرف.