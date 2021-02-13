شكرا لقرائتكم خبر عن «غلق المواقع الإباحية» على جدول أعمال البرلمان الأسبوع الجارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب عدة اجتماعات بداية من غد الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام. وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبوالخير بشأن غلق المواقع الإباحية والبرامج الإلكترونية التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر العربية.

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم محمد عبدالعليم، بشأن توصيل وتركيب كبائن الإنترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركزي سنورس وطامية محافظة الفيوم.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تزويد شبكة أرضية ببعض العزب والقرى بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت اعتراضا من نواب المحافظات الأسبوع الماضى، خلال إلقاء وزير الاتصالات بيانه أمام المجلس، على ضعف شبكات الاتصالات في كثير من المناطق، وضعف سرعة الإنترنت على مستوى المحافظات رغم الاعتماد المتزايد على التعليم عن بعد.