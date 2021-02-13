شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: «حياة كريمة» ستغير وجه الحياة في الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «حياة كريمة» ستغير وجه الحياة في الريف المصري.

وأضاف «القاضي» تتضمن مبادرة حياة كريمة تطوير خمسة مراكز بالكامل بالمحافظة، بإجمالي ١٩٢ قرية وما يقرب من ٨٠٨ توابع.

وأكد تقديم الخدمات لكل قرية وتابع، ١٤ قطاعا من المشروعات تشمل صرفا صحيا، مياه شرب، كهرباء وإنارة، مراكز شباب، وغيرها.

في سياق متصل، تواصل لجان الحوار المجتمعي والميداني لقاءاتها وحوارتها مع المواطنين بالقرى والعزب، للتعرف على مقترحاتهم ومشكلاتهم، لإدراجها ضمن المبادرة.