شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد رفع الدعم عن فواتير الكهرباء (التفاصيل وأسعار الشرائح) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الكهرباء إنه من المقرر رفع الدعم نهائيا عن فواتير الكهرباء في عام 2024، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء منتصف العام الماضي بمد فترة رفع الدعم 3 سنوات إضافية، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أنه كان من المقرر رفع الدعم بشكل كامل بحلول العام المالي 2021-2022، لافتة إلى أن القرار سيؤدي إلى تحمل ميزانية الدولة 26.5 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة أنه مع انتهاء الدعم سيتبقى دعم للشرائح الأقل استهلاكا من خلال الدعم المقدم من الشرائح الأكثر استهلاكا وبشكل تبادلي.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أسعار الكهرباء المزمع تطبيقها في شهر يوليو المقبل، وجاءت كالتالي:

- الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات، وسعر تلك الشريحة حاليا 38 قرشا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 48 قرشا.

- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليا 48 قرشا وفي يوليو 2021 ستكون 58 قرشا.

- الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات وسعرها حاليا 65 قرشا وفي شهر يوليو المقبل ستكون 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات وسعرها حاليا 96 قرشا ومع الزيادة الجديدة ستكون 106 قروش.

- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات وسعرها حاليا 118 قرشا وسترتفع في شهر يوليو المقبل إلى 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلو وات وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 140 قرشا.

- الشريحة السابعة: من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليا 118 قرشًا، وبعد أول يوليو ستكون 128 قرشا.

- ومن صفر لأكثر من 1000 كيلو وات، أصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 145 قرشا.