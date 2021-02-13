شكرا لقرائتكم خبر عن الحفاظ على الأرض الزراعية بـ«ثقافة المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنون تشكيلية بعنوان «الرسم بقصاصات الورق الملون أو فن «الكولاج» مع الفنانة سحر عبدالمحسن، إلى جانب محاضرة تثقيفية بعنوان «جغرافية التوسع العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة» حاضرها الدكتور محمد البدري، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة المنيا.

كما يواصل القصر فعاليات الورشة الفنية ضمن مبادرة «صنايعية مصر»، وذلك في إطار حرص الهيئة في الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار وكيفية تنميتها وتدريب جيل جديد من الشباب على حرف يستفيد منها، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية بفرع ثقافة المنيا.

من خلال أنشطة الأونلاين ناقش بيت ثقافة دير مواس كتاب بعنوان «عجائب التصميمات الهندسية» من تأليف ديفيد جيفرس والذي يتناول فيه التصميمات المعمارية الضخمة وتطورها منذ القدم والأشكال الهندسية الحديثة والتي تمثل أعمالا إعجازية هندسية- ناقشه حمادة عبدالرحمن.

ونظم بيت ثقافة صندفا ببني مزار، أمسية شعرية في ذكرى شاعر على الجارم، قدمها فولي أحمد عبدالغفار، وتحدث عن مولده والبيئة التي أثرت في حياته وأشعاره، كما ناقشت مكتبة العمارية الغربية كتابا بعنوان «الغذاء داء ودواء» تأليف الدكتور هاني حجاج، ناقشته جيهان خيري عبدالغني.

ثقافة المنيا

ثقافة المنيا

ثقافة المنيا