شكرا لقرائتكم خبر عن «شبرا الخير» و«بنك الكساء» يوزعان 8 قطعة ملابس على أسر المعيلات بشبرا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت جمعية شبرا الخير في شبرا الخيمة ما يزيد عن ثمانية آلاف قطعة ملابس ،على أسر المرأة المعيلة في شبرا الخيمة وبعض قرى القليوبية، ضمن حملة أهالينا لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري.

وتأتي الحملة تماشيا مع التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019، من خلال دعوة مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود فيما بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

وقال إيهاب فاروق رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير وأحد مؤسسيها: «إن الهدف من توزيع الملابس هو إدخال الفرحة لقلوب الأسر الأكثر احتياجًا، في شبرا الخمية التي يقطنها أكثر من 2.5 مليون مواطن».

وتولي جمعية شبرا الخير اهتمامها خلال الفترة الأخيرة بتجهيز الفتيات اليتيمات غير القادرات بالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى توفير أدوية وأجهزة استنشاق وكراتين سلع غذائية وخضروات وفواكه غنية بالفيتامينات ولحوم للحالات المصابة بفيروس كورونا ومعزولة منزلياً وكل المخالطين لها.

وأضاف فاروق «شبرا الخير تعمل على توفير كل السبل التي تكفل لتلك الأسر حياة كريمة سواء بتوفير الأطعمة والمشروبات بجانب الملابس والبطاطين والألحفة لتخفيف أعباء تداعيات فيروس كورونا المستجد من على كاهل الأسر المصرية التي تعولها امرأة... ولا يمكنا أن ننسى شكر بنك الكساء المصري على مساعدته لنا دائما ووقوفه بجانبنا في توفير الملابس الجديدة أو المستعملة لأهالينا في شبرا الخيمة والقليوبية».