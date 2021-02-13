شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: تكثيف تطهير وتعقيم المنشآت الصحية وأماكن التجمعات للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية، بالتنسيق مع الفرق التابعة للإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من أعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لتجنب انتشار العدوى، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

كما قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.