شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: تنفيذ 164 ألف مشروعًا صغيراً ومتوسطاً بالمحافظات بتكلفة 17.3 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن فرص العمل التي وفرها برنامج «مشروعك»، منذ انطلاقه وحتى نهاية عام 2020 تصل 100 ألف فرصة، من خلال تنفيذ نحو 164 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 17،3 مليار جنيه، وذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والمراكز والقري والنجوع، لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية.

وقال «شعراوى»، في تصريحات صحفية، السبت، إن «مشروعك»، يعمل في إطار مبادرة البنك المركزى المصري التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%، مؤكدا أن الوزارة تسعى دائماً لتمكين المرأة اقتصادياً خاصة في القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة وذلك من خلال قروضه، لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، حيث بلغت نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة من خلاله 35% من إجمالي المشروعات.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير عن المشروعات التي تم تنفيذها من خلال «مشروعك»، إلى أن النشاط التجاري جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذه به حيث يمثل 64% من إجمالي المشروعات، يليه النشاط الزراعي بنسبة 15% ثم النشاط الخدمي 11% وأخيراً النشاط الصناعي 10%.

وأوضح أنه أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتطوير مقرات «مشروعك»، وتدريب الموظفين والاستفادة من الخدمات المالية للجهاز، كما تم التعاون مع البنوك المصرية المشاركة في المشروع وهي (الأهلي ومصر والقاهرة والإسكندرية والتعمير والإسكان والزراعي المصري) على زيادة معدلات الإقراض في المرحلة القادمة وتفعيل فرق العمل التسويقية المشتركة لتسويق خدمات مشروعك في مقرات العملاء،لافتاً إلى أنه يتم خلال الفترة المقبلة التركيز على مستوي جودة المشروعات والخدمات والتوسع في الانتشار وتقديم خدمات مالية وفنية متطورة ومساعدة العملاء في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات ذات التكنولوجيات المناسبة والصناعات المغذية.

ولفت الوزير إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة في القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد للأمام ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين في المراكز والمدن والقري، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2020.

ووجه «شعراوي»، القائمين على المشروع بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة من مزايا المشروع، لافتاً إلى أن برنامج المشروع حقق العديد من الانجازات منذ انطلاقه، حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة في كافة محافظات الجمهورية، كما تم تدريب حوالي 1000 موظف من موظفي مشروعك، بالاضافة إلى عمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء مشروعك على مستوى المحافظات.

وأضاف أنه تم استحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به. وأكد أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك في المحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء على دراسة الجدوي المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.