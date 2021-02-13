شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية ومحال بـ8 إدارات وتحرر 284 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 284 محضراً بمخالفات متنوعة.

وشنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملات أسفرت عن تحرير 52 محضرا تنوعت بين 19 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 17 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين المنتزه حررت الحملة 39 محضرا تنوعت بين 13 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر لبقال تموينى مخالف.

وفى إدارة تموين وسط أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 47 محضر شملت 20 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 16 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق، ومحضر مخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضر محطة تموين سيارات مخالفة.

وفى إدارة تموين العامرية حررت الحملة 46 محضر شملت 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و19 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق،ومحضر اتجار في مواد بترولية بدون ترخيص،ومحضر تجميع 4 شكاير دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بغرض البيع في السوق السوداء.

وفى إدارة تموين العجمى أسفرت الحملة عن تحرير 55 محضرا شملت 10 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و16 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و8 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك أسفرت الحملة عن تحرير 27 محضرا شملت 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 20 محضرا تنوعت بين 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص.