شكرا لقرائتكم خبر عن بـ6 ضوابط احترازية.. «الإسكندرية» تعلن موعد عودة الطلاب إلى المدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بـ6 إجراءات احترازية وتدابير وقائية، أعلنت جامعة الاسكندرية بدء عودة الطلاب الى المدن الجامعية، الأربعاء المقبل لأداء امتحانات الفصل الدراسى الاول.

وقال الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الانتهاء من استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق، مؤكداً على اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية اللازمة بجميع مبانى المدن الجامعية، التى سيتم الالتزام.

وشدد على ضرورة الالتزام من جانب الطلاب بـ6 ضوابط احترازية تم اقرارها، وهى توجه الطالب أو الطالبة مباشرة لغرفته التي كان يقيم بها قبل مغادرته بدون أي اجراءات للتسكين، ومنع الدخول من البوابات أو التجوال بين مرافق المدن بدون ارتداء الكمامات الطبية، وتجنب التواجد في تجمعات سواء بالغرف أو المطاعم أو مرافق المدن، والالتزام التام بتعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية المقررة (التباعد الجسدي - ارتداء الكمامة - استعمال المطهرات - غسل الأيدي بصفة مستمرة)، والتعاون مع اجهزة الإشراف والامن للاطمئنان على سلامة الطلاب بصفة دورية.