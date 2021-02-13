شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة الشرطة القضائية لمساعدة المرأة في تنفيذ الأحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى بالتعاون مع الاتحاد العام الكشافة والمرشدات ندوة بعنوان المرأة والتنمية المستدامة أمس تحدثت فيها الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبوالنصر مساعد رئيس تحرير الأهرام والشؤون السياسية والأمين العام للمنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى.

وزميل كلية الدفاع الوطنى أكاديمية ناصر العسكرية العليا ومؤلفة كتاب أميرات الحرية و١٠٠ عام من النضال وأشارت إلى أن أهم التحديات التي مازالت تواجه المرأة هي الأمية والتسرب من التعليم والزواج المبكر والحرمان من الميراث وخاصة في القرى والنجوع... وطالبت بأهمية الوعي بخطورة زواج الأقارب التي قد تسبب إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية تكلف الدولة المليارات لعلاج بعض الأمراض قد لا يكون لها علاج لذا يجب وجود تشريع لإرفاق الكشف الطبى قبل الزواج مع وثيقة الزواج.

كما تحدث فيها أيضا الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى الذي أشار إلى أن المرأة المصرية هي أقل الكائنات فسادا.. وأنه ليس هناك تعارض بين الرجل والمرأة فكلاهما مكملان لبعضها البعض.

كما تحدثت الأستاذة صافيناز محمد رئيس مؤسسة نساء الجنوب عن وجود المرأة في الصعيد في كافة المجالات وعلى تميزها وأشارت إلى أهمية وجود القدوة في حياة أبنائنا وأهمية تعليم البنات ومنع تسربهم من التعليم كما تحدث المحامى على السمان بمؤسسة نساء الجنوب عن ارتفاع عدد حالات الطلاق في أسوان وكان ٢٩٢٤ عام ٢٠١٩ مقارنة بالأعوام السابقة وأن المرأة في الصعيد تواجه حربا ضروسا إذا فكرت في المطالبة بميراثها في الصعيد واذا فكرت في اللجوء للمحكمة تتعرض للتعنيف والتشويه من قبل أهالى قريتها وأن الخلع برغم سرعة الطلاق إلا إنه يسقط جميع حقوق المرأة ماعدا قائمة المنقولات وطالبت الندوة بأهمية وجود حزم تحفيزية للأسر الفقيرة التي لديها بنات تتعلم ومنح حوافز إيجابية للأسر صغيرة العدد لتشجيع الآخرين للحد من الزيادة السكانية التي تلتهم كل معدلات التنمية وبخاصة في الصعيد...

كما أطلقت مبادرة الشرطة الفضائية لمساعدة المرأة المصرية في تنفيذ الأحكام التي تصدر لها.

أدارت اللقاء د. يسرا محمد عضو مجلس إدارة نادى التجديف والرياضات المائية بمقر النادى بمحافظة أسوان والتى تحدثت عن أن الرياضة قضية أمن قومى وأهمية ممارسة النساء للرياضة.