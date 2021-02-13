شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الكشف عن فواتير الكهرباء الخاطئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشتكي الكثير من المواطنين من زيادة قيمة فواتير الكهرباء وعدم دقتها حيث يتساءل الكثير إذا ما كانت قيمة فواتير الكهرباء التي يقومون بتسديدها تعبر عن استهلاكهم الحقيقي.

أحد مديري القطاعات التجارية بإحدى شركات الكهرباء قام بوضع خطوات لضبط قيمة الفواتير لتصبح معبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمواطن، فالكثير من المواطنين يفرحون بدفع قيمة قليلة لعدة أشهر ثم يفاجأون بفاتورة مضاعفة ولا يدركون أنهم يدفعون مبالغ اكثر بسبب دخولهم في شريحة أعلى.

أولى تلك الخطوات هي مراجعة القراءة الموجودة في الإيصال مع القراءة الموجودة في العداد، فالإيصال به قراءتان، السابقة والحالية، السابقة هي ما تمت المحاسبة عليها أو قراءتها من قبل والحالية هي التي لم يحاسب عليها، فإذا كانت الحالية أقل من القراءة الموجودة في العداد فهنا الإيصال سليم، أما إذا لم تكن فهنا يقع الخطأ ويجب على العميل عدم دفع الإيصال.

وإذا كانت القراءة أقل بكثير مما في العداد أو أقل بكثير من استهلاكه فهنا لا يتم الدفع لأن هذا الاستهلاك غير فعلى بل هو «دفترى» وينتج عنه تراكم القراءات فيحدث تراكم للاستهلاك عندما تتم القراءة الفعلية ويدخل في أعلى الشرائح، وفى هذه الحالات لا بد من أخذ القراءة الفعلية على كعب الإيصال ويتقدم بشكوى للمدير العام لكى يتم سحب الإيصال وتعديله.

وفى حالة عدم انتظام مرور الكشافين لا بد أن يحرص المواطن على إبلاغ إدارة شركة الكهرباء التابع لها بقراءة العداد في بداية كل شهر سواء تليفونيا أو بالحضور لمقر الشركة أو عن طريق مواقع الشركات المختلفة على الإنترنت، أو يمكنه الاتصال بالخط الساخن للكهرباء 121.