شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع المصاحف علي المساجد الكبري والأئمة المتميزين بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت مديرية أوقاف شمال سيناء المصاحف علي المساجد الكبرى والأئمة المتميزين في مختلف مراكز المحافظة، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور محمد مختار جمعه ، وزير الأوقاف.

وقال الدكتور، إبراهيم جمعة إبراهيم ، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تم توزيع المصاحف على المساجد الكبرى والأئمة المتميزين من أعضاء المقارئ والأئمة المعتمدين في المدارس القرآنية ومكاتب تحفيظ القران في جميع مراكز المحافظة.

أضاف مدير عام المديرية ، أن المصاحف مهداة من وزارة الأوقاف، حيث قامت أدارة الدعوة بالتنسيق مع قسم شئون القران بتوزيعها على المساجد الكبرى والأئمة المتميزين .

وتقدم مدير عام المديرية بالشكر والعرفان للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف علي الدعم المستمر للمديرية والاهتمام بالمساجد وعمارتها ودعم القائمين عليها من الأئمة والعاملين للنهوض بالدعوة على أرض محافظة شمال سيناء.