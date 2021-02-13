شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم في الدلتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة سكة حديد مصر التهديات والتأخيرات المتوقعة، السبت، نظرًا لأعمال التطوير على بعض الخطوط لتعزيز السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط «بنها- بورسعيد» بلغ 35 دقيقة.

واعتذرت الهيئة للمسافرين عن هذه التأخيرات.

وأشارت إلى أنه جاري تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وناشدت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.