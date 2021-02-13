شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم فصل التيار الكهربائي عن اللوحة الجنوبية بمدينة رأس غارب (السبب والتوقيت) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا عن اللوحة الجنوبية بمدينة رأس غارب لإجراء الصيانة الدورية.

وأضاف بيان لمدينة رأس غارب أن المناطق التي يتم تغذيتها من اللوحة الجنوبية والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي مناطق «عمارات الـ 1008، عمارات أبوالنصر القديمة الـ 1180، وعمارات الـ 253، ومساكن الروضه، والمنطقة الصناعية.