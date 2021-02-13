شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يؤكد زيادة البنجر المزروع 119 ألف فدان عن العام الماضى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى شركات بنجر السكر التابعة للوزارة، فى إنتاج السكر المحلى من البنجر ، وتقوم شركة الدلتا للسكر إحدى شركات الوزارة باستلام محصول بنجر السكر من المزارعين بجداول منظمة لمنع التكدس وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى وتذليل اى عقبات تواجه عمليات التوريد طوال أيام الموسم الحالى، لافتا الى انتاج السكر المحلى من البنجر أو القصب سيعزز من المخزون الاستراتيجى لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة فى ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة .

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن إنتاج السكر من المتوقع زيادته هذا العام، نظرًا لزيادة مساحة البنجر المزروعة بأكثر من 119 ألف فدان، لتصل إلى 640 ألف فدان، سينتج منها 1.7 مليون طن سكر من البنجر بجانب انتاج السكر من القصب بكميات تصل الى مليون طن، وهو ما سيسهم فى تقليل الفجوة السابقة بين الإنتاج والاستهلاك، فى ظل إجراءات ضبط الأسواق التى تتخذها الوزارة.

وأجرى الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين جولة فجرًا على خطوط الانتاج بمصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالوردية الليلة بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال وأفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلى ،حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر .

وشدد رئيس شركة الدلتا للسكر على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لكافة العاملين بالمصانع مع الاهتمام بمنظومة السلامة والصحة المهنية كذلك الاهتمام بكافة العمليات والنظم الخاصة بالحماية المدنية حيث قام بالتفتيش على خط سير عمليات الإطفاء وكذا طفايات الحريق وعربات الإطفاء، مؤكدا على الالتزام بكافة معاير الجودة وككل ما يتعلق بسلامة وأمان المنتج لافتا إلى أن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 20 ألف طن بنجر يوميا وذلك عقب افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال تطوير خطوط الانتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر الى 20 ألف طن بنجر يوميا وأنه من المستهدف الحصول على 2 مليون و300 ألف طن بنجر سكر من المزارعين فى الموسم الحالى لإنتاج ما يقرب من 330 ألف طن سكر محلى من البنجر.

وقدم أبو اليزيد الشكر لكل العاملين بالشركة بمناسبة بداية انتاج موسم عام 2021 وأكد على الاهتمام بحركة دوران وتشغيل المصانع على مدار 24 ساعة مع دوام استقبال البنجر من المزارعين واستيعاب كافة الكميات الموردة كما أكد على تفعيل نظام الباركود فى استلام ووزن وسحب العينات وكذلك الكترونيا دون تدخل العنصر البشرى تحقيقا لمبدأ الشفافية وشدد على تسليم مستحقات المزارعين فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول طبقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما حث أبو اليزيد العاملين على بذل أقصى جهد لنجاح موسم انتاج السكر من البنجر خاصة بعد عمليات التطوير التى شملت خطوط الانتاج على مدار الأسابيع الماضية وهو ما وجد قبولا وارتياح كبير لدى العاملين بالمصنع .