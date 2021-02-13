شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي .. الجامعات تنتهى من إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزير التعليم العالي كلف رؤساء الجامعات خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، بالانتهاء من وضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير.

التعليم العالي

وتنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالى، أنهت الجامعات إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك استعدادا لعودة الدراسة فى 20 فبراير الجارى والبدء فى الامتحانات 21 فبراير مباشرة .

وأكد عدد من رؤساء الجامعات على الجاهزية لإتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول وذلك من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع اطراف المنظومة، وذلك من خلال تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى داخل القاعات وإجراء عمليات تعقيم موسعة وتقسيم الطلاب على مواعيد مختلفة منها الزحام بالإضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامات الطبية ومنع التجمعات داخل الحرم الجامعى فور الانتهاء من أداء الامتحان.