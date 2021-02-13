شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تختار أفضل المتقدمين لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات آخر الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تجرى مقابلات للأعضاء المتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الدبلومات الفنية قبل نهاية الشهر الجارى، موضحة أنه يتم عقد لجان من خلال المديريات التعليمية لاختبار أفضل العناصر، كما تم الانتهاء من اختيار رؤساء الكنترولات ولجان الإدارة.

وأوضحت المصادر فى تصرح خاص، أن الوزارة اختبارت واضعى الامتحانات أى تم تشكيل أعضاء اللجان الفنية، على أن يتم تكليف اللجان فى وضع الأسئلة خلال مارس المقبل.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لا داعى لأى تخوف من عودة الدراسة وبدء تقييم الطلاب من خلال الامتحانات الأيام المقبلة، موضحة أن معدل الإصابات الحالى فى كورونا قريب من المعدلات التى كانت موجودة أثناء تواجد الطلاب فى المدارس خلال انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الأول واستمرارها حتى ديسمبر الماضى.

وأشارت إلى أن المدارس سوف تلتزم بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على رأسها ارتداء الطلاب للكمامات والمعلمين أيضا إضافة إلى تعقيم الفصول والمدارس وتوفير غرف عزل وأيضا خفض الكثافات الطلابية فى المدارس من خلال توزيع حضور الطلاب على أيام الأسبوع، مشددة على أن القلق لدى بعض أولياء الأمور والخوف من نزول أبنائهم غير مبرر لأن الوزارة حريصة على صحة الطلاب بقدر حرصها على أن يكون هناك تقييم عادل للطلاب بامتحانات الترم الأول.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق وآليات تقييم طلاب النقل عن الفصل الدراسى الأول، موضحة أن طلاب المرحلة الثانوية الأول والثانى سيؤدون امتحان الترم إلكترونيا على التابلت سواء من المدرسة أو المنزل، أما الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال ومن الأول حتى الثالث الابتدائى، لن يتم تقييمهم من خلال امتحانات حسب طبيعة التقييم المعتمد فى النظام الجديد للتعليم وإنما يتم التقييم من خلال قياس مهارات فردية وجماعية ويسلم ولى الأمر تقريرا مفصلا عن مستوى ابنه.