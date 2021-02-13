شكرا لقرائتكم خبر عن بطء حركة السيارات أعلى الطريق الدائري لتعذر الرؤية بسبب كثافة الشبورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الطريق الدائري صباح اليوم السبت تباطؤا في حركة السيارات، بسبب كثافة في الشبورة المائية التي أثرت على حركة السيارات، في الاتجاه القادم من منطقة المريوطية وفي طريقها إلى محور صفط اللبن و26 يوليو، وسط تواجد الخدمات المرورية للعمل على تسيير الحركة المرورية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم السبت، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.