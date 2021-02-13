شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق الإسكندرية الصحراوى بعد تلاشى الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق الإسكندرية الصحراوى بعد تلاشى الشبورة المائية، وسط تواجد الخدمات المرورية للعمل على تسيير حركة المرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بالطرق السريعة، وأهابت بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق منعًا لوقوع الحوادث.