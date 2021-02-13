شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: نخطط لازدواج الخطوط المفردة وكهربة إشاراتها بتكلفة 37 مليارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أنها تخطط لتنفيذ مشروعات ازدواج لـ 9 خطوط مفردة فرعية وضواحى وكهربة إشاراتها بتكلفة 37 مليار جنيه وعلى رأسها خط قليوب – منوف – طنطا الممتد بطول 94 كم وتكلفة تقديرية 5,02 مليار جنيه.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن الخطة تشمل أيضا خط قليوب – شبين القناطر– الزقازيق بطول 65 كم وتكلفة تقديرية 2,75 مليار جنيه وخط إمبابة – الإتحاد – القبارى وخط الإتحاد / إيتاي البارود بطول 227 كم وتكلفة تقديرية 7,22 مليار جنيه.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن الخطة تضم خط طنطا – زفتى – الزقازيق بطول 56 كم وتكلفة تقديرية 3,14 مليار جنيه .

وتنفذ هيئة السكة الحديد حاليا عدد 5 مشروعات من مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد الرئيسية الـ 14 بتكلفة 9.8 مليار جنيه، وجارى حاليا تنفيذ هذه المشروعات الـ 5، وتتضمن إنشاء عدد 86 برج رئيسي وعدد 74 برج ثانوي بإجمالي أطوال 971 كم، حيث تتحكم هذه الأبراج فى مسير القطارات آليا على مستوى خطوط الهيئة مما يزيد معدلات الأمان والسلامة نتيجة انحصار تدخل العنصر البشرى فى تشغيل القطارات ويساعد ذلك على تقليل زمن التقاطر بين القطارات وبالتالى زيادة أعداد الرحلات التى تقوم يوميا.

المشروعات الـ 5 الجارى تنفيذها تشمل مشروع تحديث نظم الاشارات على خط القاهرة/ بنها / الاسكندرية بتكلفة 103.4 مليون يورو بالإضافة 452.1 مليون جنيه، وتحديث نظم الاشارات على خط بنى سويف / أسيوط بتكلفة 66.6 مليون يورو بالإضافة إلى 348.2 مليون جنبه، وتحديث نظم الاشارات على خط أسيوط / سوهاج / نجع حمادى بتكلفة 86.5 مليون يورو بالإضافة إلى 846 مليون جنيه، وتحديث نظم الاشارات على خط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد وكذلك الوصلة من الزقازيق / ابوكبير بتكلفة 61 مليون يورو بالإضافة 399.5 مليون جنيه و8.7 مليون فرنك سويسري، وتحديث نظم الاشارات على خط نجع حمادي / الاقصر بتكلفة 115 مليون دولار الذى تم التعاقد على الاستشارى الخاص به وجارى إنهاء إجراءات الإسناد والتعاقد مع الشركة المنفذة له.