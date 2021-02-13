​​رياح وأمطار وانتهاء الشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية من السبت حتى الخميس الموافق 18 فبراير الجاري.

السبت 13 فبراير:

شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون هناك للرياح على بعض مناطق جنوب سيناء.

الأحد 14 فبراير:

شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 15 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع هبوب الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الثلاثاء 16 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ونشاط للرياح على مناطق من القهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق في شمال الصعيد.

الأربعاء 17 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء.

نشاط للرياح المثيرة للأرتبة والرمال على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

الخميس 18 فبراير:

أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



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