شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صرف 3.3 مليار جنيه.. اعرف الأوراق المطلوبة لحصولك على 20 رأس ماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر"الخليج 365"، الإجراءات المتبعة والشروط للاستفادة من الحصول على قرض مشروع "البتلو" بتسهيلات في الحصول على القروض، وفائدة 5%، خاصة بعد منح قروض تمويل للمشروع بقيمة 3.3 مليار جنيه، واستكمال خطتها الموسم الجديد لزيادة انتاج اللحوم والألبان.

- التقدم للاستفادة من المشروع القومي للإنتاج الحيوانى خاصة البتلو بشقيه المحلى والمستورد، من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.

-أو إرسال الطلب من خلال الخدمات الإلكترونية من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

- صورة بطاقة الرقم القومى لطالب التمويل وكذا الضامن إن وجد، صورة المؤهل الدراسى بالنسبة لشباب الخريجين بعد الإطلاع على أصل الشهادة.

- إجادة القراءة والكتابة بالنسبة لصغار المربين من الجنسين أو وجود أحد الورثة مع المستفيد فى حالة عدم إجادته للقراءة والكتابة. شهادة حسن السير والسلوك " فيش وتشبية"

- يتم عمل معاينة للرغبين فى الحصول على القروض من خلال لجنة ثلاثية تضم ”الطب البيطرى، وإدارة الإنتاج الحيوانى التابع لقطاع تنمية الثروة الحيوانية "الوزارة"، والبنك الزراعي المصرى، وحسب القواعد الموجودة مع اللجنة.

- إتاحة الفرصة لكل من يريد أن يستفيد من مشروع "البتلو" إذا انطبقت عليه الشروط.

- توفير مكان ملائم للتربية فى حالة طلب عدد لا يزيد عن 20 رأسا بدون رخصة ،ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأسا.

- توفير الرعاية والتدريب حول أسس الإعاشة والتغذية السليمة من خلال مهندسى الإنتاج الحيوانى بالمواقع المختلفة بالمحافظات.

- يقوم البنك الزراعى بالاستعلام عن مقدم الطلب وأخذ الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض.

- آلية الصرف التمويل بمعدل 15 ألف جنيه للرأس الواحدة، و5 آلاف جنيها للعلائق بفائدة 5%.

- يشترط بعد شراء الرؤوس محل القرض الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، ضد أخطار النفوق والذبح الاضطراري والسطوة والسرقة والحريق، والتأمين ضد خيانة الأمانة للشركات والجمعيات، وذلك لصالح البنك الزراعي وعلي نفقة العميل.

- تضمين عقد التمويل الموقع من العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله وعدم تغيير النشاط.

- التأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء تستخدم في الغرض الممنوح له وهو تسمين الماشية فقط، وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل العميل سعر العائد الساري من قبل البنك وهو الفائدة العادية غير المدعمة.

– حظر استخدام ما تم منحه من تسهيلات إئتمانية في ربط ودائع أو أي صور أخرى من صور الادخار.

- يحظر منح تسهيلات جديدة لسداد تسهيلات قائمة او ما يطلق عليه تدوير القروض.

- دور وزارة الزراعة فى النهوض بالمشروع يعتمد على توفير الرعاية البيطرية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات.

- المشروع يهدف لتشجيع المربين على التوسع فى تربية الماشية لزيادة إنتاج اللحوم وتوفير فرص عمل ودعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة.

- يستفيد من المشروع الفئات المستفيدة من شباب الخريجين وصغار المزارعين والمربين والمرأة الريفية والمنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية.