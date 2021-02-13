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تعرف على شروط صحه محضر سرقة التيار الكهربائي

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الشروط التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لصحة محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته و الحفاظ على حق المواطن والدولة، وهى كالآتي:

 

1-  أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

 

2-    أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

 

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بمن فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

 

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

 

5- يجب  تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

 

6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

 

7-  أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و  إثبات الحالة الظاهریة للعداد .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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