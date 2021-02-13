شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تورط صاحب محل أخشاب فى عرض ابنه الرضيع للبيع عبر "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل تورط صاحب محل أخشاب فى الإتجار بالبشر، حيث تبين أن المتهم عرض ابنه الرضيع للبيع على صفحة عبر "فيس بوك"، مقابل مبلغ مالى.

وتابعت التحقيقات أن أجهزة الأمن رصدت المتهم عبر "فيس بوك"، وتتبعت صفحته الإليكترونية بعد الحصول على إذن من جهات التحقيق، وتبين من خلال التحريات أن المتهم أعلن استعداده بيع ابنه مقابل مبلغ مالى، وبعد صدور قرار من النيابة بضبطه، تمكنت أجهزة الأمن من تنفيذ القرار وضبطه وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتبين أنه (صاحب محل أخشاب، مقيم بمحافظة الجيزة).

واعترف المتهم بعرض نجله للبيع على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقابل مبلغ مالى، وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية، مؤكدا إنشاء تلك الصفحة لذات الغرض، وضبط بحوزته (هاتف محمول خاص به ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع).