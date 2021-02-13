شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إجراءات احترازية بامتحانات الترم الأول والدراسة بالفصل الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا داعى لأى تخوف من عودة الدراسة وبدء تقييم الطلاب من خلال الامتحانات الأيام المقبلة، موضحة أن معدل الإصابات الحالى فى كورونا قريب من المعدلات التى كانت موجودة أثناء تواجد الطلاب فى المدارس خلال انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الأول واستمرارها حتى ديسمبر الماضى.

وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إلى أن المدارس سوف تلتزم بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على رأسها ارتداء الطلاب للكمامات والمعلمين أيضا إضافة إلى تعقيم الفصول والمدارس وتوفير غرف عزل وأيضا خفض الكثافات الطلابية فى المدارس من خلال توزيع حضور الطلاب على أيام الأسبوع، مشددة على أن القلق لدى بعض أولياء الأمور والخوف من نزول أبنائهم غير مبرر لأن الوزارة حريصة على صحة الطلاب بقدر حرصها على أن يكون هناك تقييم عادل للطلاب بامتحانات الترم الأول.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق وآليات تقييم طلاب النقل عن الفصل الدراسى الأول، موضحة أن طلاب المرحلة الثانوية الأول والثانى سيؤدون امتحان الترم إلكترونيا على التابلت سواء من المدرسة أو المنزل، أما الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال ومن الأول حتى الثالث الابتدائى، لن يتم تقييمهم من خلال امتحانات حسب طبيعة التقييم المعتمد فى النظام الجديد للتعليم وإنما يتم التقييم من خلال قياس مهارات فردية وجماعية ويسلم ولى الأمر تقريرا مفصلا عن مستوى أبنه.



وقالت مصادر مسئولة، إن طلاب النقل من الرابع حتى الثالث الإعدادى سوف تقيمهم الوزارة من خلال الامتحان التحريرى، بعد انتهاء إجازة نصف العام 20 فبراير الجارى.