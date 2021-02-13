شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحذيرات المرور بسبب الشبورة بالطرق. أبرزها تأجيل الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، بمجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، ومنها .

-أفضل نصيحة للوقاية من اخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية

-أضئ جميع انوار سيارتك بحيث يكون النور الامامي في الوضع المنخفض واستخدام انوار الشبورة ان وجدت

-استخدام انوار الانتظار اثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير

-افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها

-يجب ان تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به

-استعمل مساحات المطر -استخدم الة التنبية علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك

-عدم التوقف في منطقة الشبورة

-في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة اسرع بتجنبيها اقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الانوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة او مرافقيك لعدم التعرض للخطر

-الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة

-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي امامك -يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء

-عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى

-رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الامن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتي تصل الي اسرتك سالما

-عند وجود اعطال او لا قدرالله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000