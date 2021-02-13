شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تهمك بالقاهرة لإرسال شكاوى النظافة أو نقل المخلفات المتراكمة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، أرقام هامة لسكان محافظة القاهرة، لإرسال شكاوى النظافة أو تراكمات المخلفات او مخلفات الهدم، وذلك بعد تخصيص خط ساخن بجانب أرقام هيئة النظافة بالقاهرة.

الخط الساخن 15264

رقم 29223410.

رقم 26843759.

جميع الأرقام تعمل على مدار الساعة.

وكانت محافظة القاهرة خصصت الخط الساخن 15264 لتلقى شكاوى النظافة بالعاصمة، وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على سرعة التجاوب والتفاعل مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود مخلفات أو تراكمات للقمامة ورفعها على الفور، كذلك التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود قصور من متعهدى الجمع السكنى أو محاولتهم فرض رسوم مالية على الوحدات السكنية.

وأكدت هيئة النظافة والتجميل، أن خدمة نقل المخلفات متاحة من خلال الخطوط الساخنة للهيئة، وهى 29223410، أو 26843759 والتى تعمل على مدار الساعة، وتهدف الهيئة القضاء على التراكمات بالشوارع وظاهرة عربات الكارو التى تلقى حمولتها بالطرق العامة.

وناشدت الهيئة المواطنين التعاون معها فى تحسين الشكل العام للشوارع، والمحافظة على الشكل الحضارى وعدم إلقاء المخلفات فى غير أماكنها والالتزام بالسلوك الحسن.