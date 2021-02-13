حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. والزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134215 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط الرابط

"لدينا سيناريوهات كثيرة للتعامل معه".. شكري عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

أكد سامح شكري وزير الخارجية، إصرار مصر على التوصل إلى اتفاق بخصوص السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أنه من الأفضل عدم التكهن بشيء سلبي فيما يخص بالملء الثاني للسد، لكن ذلك لا يعني أن مؤسسات الدولة المصرية غير مدركة لهذا الاحتمال، وأنها تضع أسلوبا للتعامل مع هذه الفرضية.

للتفاصيل.. اضغط الرابط

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب بعد صراع مع المرض

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، منذ قليل، وفاة الكاتب الكبير والقاص محمد حافظ رجب.

وكتب الحاج علي، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": "رحل عنا محمد حافظ رجب، أحد أهم رواد جيل الستينيات، وصاحب تجارب فريدة في القصة القصيرة، وداعا وحزنا بحجم ما منحتنا".

للتفاصيل.. اضغط الرابط

فاجعة "حريق أكتوبر".. الأم تصارع الموت ورضيعتها تتشبث بأمل الحياة

كشفت التحريات والمعاينة ملابسات جديدة ف حريق اندلع بشقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الجمعة، وأسفر عن مصرع رب الأسرة وطفليه، وإصابة الزوجة ورضيعتها.

وتبين أن ماسا كهربائيا نتج عنه الحريق، ومصرع الأب وطفليه وإصابة الزوجة ورضيعة تبلغ من العمر سنتين حالتها مستقرة إلا أن حالة الأم خطرة وتخضع للعناية الفائقة من الأطباء.

للتفاصيل.. اضغط الرابط

شوقي: استمرار العمل في إنتاج الحصص على قناة "مدرستنا 1" لاستكمال العام الدراسي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار العمل في إنتاج الحصص على قناة (مدرستنا 1)، التعليمية لاستكمال العام الدراسي، مشيرا إلى أنه يمكن متابعتها على التليفزيون :فضائي وأرضي" وكذلك "يوتيوب".

وقال الوزير- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم- أن قناة (مدرستنا 1) التعليمية للسنوات من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، داعيا إلى زيارة القناة وكذلك موقعها على (يوتيوب)؛ للتعرف على المكتبة الكبيرة من الحصص والمراجعات المتاحة مجانًا.

للتفاصيل.. اضغط الرابط

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المولودية في مستهل مشوراه الأفريقي

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام نظيره المولودية الجزائري خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في مستهل مشوارهما بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

للتفاصيل.. اضغط الرابط

شكري: خط "سرت الجفرة" الأحمر كان حجر أساس للاتفاق بين الأشقاء الليبيين

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ليبيا؛ كان حجر أساس للاتفاق بين الأشقاء الليبيين.

وأوضح شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي من قاعدة سيدي براني "سرت- الجفرة" كان خط البداية الذي فتح الطريق أمام الحل السياسي وغلق الحل العسكري نهائيا.

للتفاصيل.. اضغط الرابط

مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في تحطم سيارة بشيكاغو

لقي شخصان حتفهما، وأصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة صباح اليوم الجمعة، عندما سقطت سيارة كانوا يستقلونها على طريق ستيفنسون السريع في حي ماكينلي بارك، في الجانب الجنوبي الغربي من شيكاغو، حسبما أفادت صحيفة "شيكاغو تريبيون".

للتفاصيل.. اضغط الرابط

محامو ترامب يختتمون دفاعهم في اليوم الرابع من محاكمة عزله

قال محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الجمعة، في ختام مرافعتهم في اليوم الرابع من المحاولة الثانية وغير المسبوقة لعزله لتحريضه حشدا من الغوغاء على مهاجمة مبنى الكابيتول الأمريكي ، إن كلماته أخرجت عن سياقها من قبل النواب الديمقراطيين الذين يتطلعون إلى عزله.

للتفاصيل.. اضغط الرابط

​