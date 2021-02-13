شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إنشاء 5 بحيرات وسدين لحماية وادى غرندل بجنوب سيناء من السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس السيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه جارى العمل فى حماية وادى غرندل بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء من مخاطر السيول حيث يتم إنشاء 5 بحيرات وسدين.

أضاف شلبى، لـ"الخليج 365" أنه يتم حاليًا تنفيذ أعمال الحفر فى البحيرات الخمسة، وتم الانتهاء من السد، ويتم تنفيذ مبانى الدبش فى البحيرة رقم 2.

وانتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية، بمنطقة جنوب سيناء من انشاء "سدى وادى اسلاف" بمنطقة وادى "أسلاف"، فى مدينة أبو رديس، بمتوسط طول السد 200 متر وعرضه 55 مترًا من أسفل ومن أعلى 4 أمتار بارتفاع 9 أمتار وتصل سعته التخزينية إلى 400 ألف متر مكعب، بتكلفة تصل إلى 13.675.000 جنيه ويهدف انشاء السد لحماية طريق "سانت كاترين – الطور" الرئيسى والقرى والأكمنة وحماية خط مياه الشرب "أبورديس – كاترين" وخط الفايبر الاستراتيجى ولتغذية الخزان الجوفى بالمناطق "كاترين، وفيران" لتنمية أهالى قرية وادى فيران والقرى والتجمعات المحيطة وذلك للمساعدة على توطين الأهالى.

يشار إلى أن استراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاستراتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول.