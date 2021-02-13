شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة سياحية بداية من اليوم..و38 من كازاخستان فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جدول مواعيد رحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولي، استقبال المطار لـ 14 رحلة طيران سياحية دولية، بداية من اليوم السبت وخلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تصل رحلات من التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا .

وأكدت مصادر من مطار مرسى علم الدولى، أن المطار يستعد لاستقبال 5 رحلات قادمة من التشيك، و4 رحلات بولندية، ورحلة واحدة من أوكرانيا وأخرى من سويسرا، و4 رحلات داخلية قادمة من القاهرة.

وأضافت المصادر، أن هناك توقعات بارتفاع معدل رحلات الطيران القادمة من أوروبا بشكل عام خلال مارس المقبل، مؤكدة أن الطيران الألمانى سوف يصل قريبا إلى مرسى علم بعد وصوله إلى مطار الغردقة الدولى خلال الأسبوع الماضي.

كما كشف مصدر سياحى، أن مطار الغردقة الدولى، يستقبل بداية من منتصف مارس المقبل 38 رحلة طيران شهرية من دولة كازاخستان، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا من خلال رحلات مباشرة وغير مباشرة .

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن هناك توقعات بزيادة عدد الرحلات الألمانية الوافدة للغردقة ومرسي علم، بداية من مارس المقبل.

ومن المقرر أن تنقل تلك الرحلات القادمة من كازاخستان قرابة 5 آلاف سائح شهريا حيث إن من الشهر المقبل توقع خبراء السياحة زيادة معدلات رحلات الطيران من الدول المختلفة، خاصة أوروبا ومن بينها ألمانيا وإيطاليا واكرانيا والتشيك .