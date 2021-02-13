شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لنائب محافظ أسوان ووفد هيئة تنمية الصعيد بقرى وادي كركر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان ووفد من هيئة تنمية جنوب الصعيد التابعة لمجلس الوزراء، وعلى رأسهم المهندس حسن عفيفى رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التنموية والاستراتيجية والدكتور صبرى صلاح الدين مستشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، قري وادي كركر جنوب أسوان للتعرف على احتياجات هذه القري ومطالب اهالي كركر.

وتفقد الوفد مرشح المياه والمشغل الحرفي ومركز الشباب والمزرعة كما تم مناقشه الصعوبات والمشكلات التي تواجهها القرية والسعي إلى حلها على ارض الواقع وذلك من خلال الاجتماع مع مجموعة من الاهالي لمعرفه وتحديد احتياجتهم لتنمية القرية.

وتم مناقشة وطرح مشروعات لاقامتها بهذه المنطقة لتحقيق الاستفادة لاهالي هذه القرى، حيث تم طرح فكرة إقامة رصيف على شاطىء البحيرة ومصنعا صغيرا لصناعات وصيد الأسماك وتعديل اوضاع المزرعة والصوبات بجوار قرى وادى كركر والتى يعمل بها حوالى خمسون عاملا وفنيا من أهالى قرى وادى كركر وخاصة انها تتعرض لصعوبات بالفترة الأخيرة.

كما تم طرح توفير باصات لنقل الأهالى ومنهم باص خاص لنقل الموظفين إلى مقار أعمالهم بقرى وادى كركر من أسوان والعكس واستكمال أعمال التشطيب في قاعة وصالة الأعمال اليدوية والمشغولات الكروشيه والتريكو الخياطة وامدادها بكل الماكينات والأجهزة والمعدات والطاولات سريعا خاصة أن هناك عناصر نسائية متواجدة ذات خبرة في قرى وادى كركر في هذا المجالات ومجال المعارض الدولية والخارجية .