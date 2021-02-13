شكرا لقرائتكم خبر عن للأطباء حديثى التخرج.. تعرف على خطوات والأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر
ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير خطوات القيد بالنقابة والأوراق المطلوبة:
- طلب قيد بالجدول العام.
- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.
- شهادة قضاء سنة امتياز (الأصلية) أو ما يعادلها.
- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).
- صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة جواز السفر لغير المصريين.
- عدد 2 صورة فوتوغرافية.
- سدد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها(370 جنيها) للمصرى أو ما يتعامل بالمثل و200 دولار للأجنبى.
وكانت قد حددت النقابة جدول لاستقبال الدفعة الجديدة، هو:
- جامعة الأزهر بنات (1- 2 مارس 2021) أيام (الاثنين والثلاثاء).
- جامعة الأزهر بنين (3 - 4 مارس 2021) أيام (الأربعاء والخميس).
- جامعة عين شمس (6 - 7 - 8 مارس 2021) أيام (السبت والأحد والاثنين).
- جامعة القاهرة (9- 10 - 11 مارس 2021) أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس).
- المتأخرون فى تقديم طلبات القيد (12 - 18 مارس 2021).