شكرا لقرائتكم خبر عن للأطباء حديثى التخرج.. تعرف على خطوات والأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النقابة العامة للأطباء لاستقبال الدفعة الجديدة من الأطباء دفعة ديسمبر 2019 بداية من يوم الإثنين الموافق الأول من مارس 2021، حيث تقوم النقابة باستخراج تراخيص مزاولة مهنة الطب واستخراج كارنيهات الأطباء الجدد.

ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير خطوات القيد بالنقابة والأوراق المطلوبة:

- طلب قيد بالجدول العام.

- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.

- شهادة قضاء سنة امتياز (الأصلية) أو ما يعادلها.

- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).

- صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

- سدد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها(370 جنيها) للمصرى أو ما يتعامل بالمثل و200 دولار للأجنبى.

وكانت قد حددت النقابة جدول لاستقبال الدفعة الجديدة، هو:

- جامعة الأزهر بنات (1- 2 مارس 2021) أيام (الاثنين والثلاثاء).

- جامعة الأزهر بنين (3 - 4 مارس 2021) أيام (الأربعاء والخميس).

- جامعة عين شمس (6 - 7 - 8 مارس 2021) أيام (السبت والأحد والاثنين).

- جامعة القاهرة (9- 10 - 11 مارس 2021) أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس).

- المتأخرون فى تقديم طلبات القيد (12 - 18 مارس 2021).