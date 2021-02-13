شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات وزارة الرى للتحول الرقمى استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة الإجراءات التى تتخذها وزارة الموارد المائية والرى فى مجال التحول الرقمى فى ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض عبد العاطى الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى وأهمها التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذى القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفى أقل وقت.

وفى التقرير التالى نوضح خطوات وزارة الرى بشأن التحول الرقمى:

1- التطبيقات تشتمل على عدة مستويات لتنظيم العمل ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ المشروعات.

2- تنفيذ منظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها.

3- ربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها.

4- تعظيم الاستفادة من أصول الوزارة وتنفيذ منظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، والمعدات البرية والنهرية المستخدمة فى أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة.

5- يسند لمنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسى النواب والشيوخ وذلك للمساهمة فى سرعة حل الشكاوى.

6- منظومة لحصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات على شبكة الترع والأراضى الزراعية، بالإضافة لحصر زمامات الرى الحديث.

7- حصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجارى المائية وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل وفروعه.

8- استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.