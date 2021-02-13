شكرا لقرائتكم خبر عن منسق صندوق تطوير العشوائيات: تحسين الصورة البصرية والعمرانية أهم الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال إيهاب الحنفي منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى له عوائد كبيرة جدا سواء اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو عمرانية من خلال توفير وحدات سكنية، وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية.

وأضاف الحنفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة اكسترا نيوز والذى تقدمة الإعلامية ندى رضا، أن الهدف من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى هو معالجة مشكلة العمران القائمة حاليا وتوفر رصيدا سكنيا يعالج مشكلات كبيرة.

وتابع منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، أن مشروع تطويرعواصم المحافظات والمدن الكبرى من شأنه تحسين الصورة البصرية والعمرانية.

وأشار الحنفي، إلى أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يعتبر من ضمن أهم المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.