شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة منير يحكي تفاصيل عودته للغناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أسامة منير انني كنت في بدايتي مطرب وهي من أجمل أيام عمري، وتحدثت مع والدي عن حبي للموسيقى والغناء وكان هناك رفض من أسرتي.

وأضاف منير خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياه، وقررت أغني شرقى وتعلمت الموسيقى والعزف على العود وحضرت للالبوم ومضيت مع شركة صوت الحب .

و تابع منير مع بداية برنامج «انا والنجوم وهواك» توقفت نهائيا عن الغناء، ولاول مرة يعلن أسامة منير انه سيعود للغناء، وسيتم تسجيل الاغانى وإذاعتها عبر اليوتيوب، وان من الاغاني التي يتم التحضير لها اغنية تحت عنوان «انا» واغنية أخرى بعنوان «بنحسس على الكلام» من تاليفي والحاني .

ووجه منير نصيحة لابنه، ان يهتم بتصرفاته جيدا لان الناس هتركز معاه لانه ابنى وانا مرعوب على اولادى ولا انام حتى يكون ابناء موجودين في البيت، واكثر ما يزعجنى من ابنى يوسف انه عنيد حتى لو غلطان .