شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس نقابة المحامين بكفر الشيخ، الجمعة، اجتماعا برئاسة فراج فتوح زعفان، نقيب المحامين بكفرالشيخ.

وتم بالإجماع والتوافق تشكيل هيئة المكتب واختيار أربع وكلاء كل له اختصاصه باللجان النقابية.

وقد تم التوافق على كل من:

١_ سعيد محمد العبسي، أمينا عاما للنقابة

٢_ على محمد على عبدالقادر، أمين عام مساعد ومقرر لجنة الحريات وإدارة الأزمات

٣_ عيد عزمي يوسف الخطيب، أمين الصندوق

٤_ حمدان العمدة عبدالونيس صقر، أمين الصندوق المساعد ومقرر لجنة الرحلات

٥_ خالد محمد المتولي غالي، وكيلا اول للنقابة وعضو هيئة المكتب وقائم بأعمال النقيب في حالة غيابه

٦_ أحمد السيد يوسف جاب الله، وكيل النقابة ومقرر لجنة المعاشات والمؤتمرات.

٧_ إبراهيم فتوح عبدالله الحصاوي، وكيل النقابة ومقرر لجنة العلاج

٨ _ سامي ممدوح ندا الغنام، وكيل النقابة ومقرر لجنة العلاقات العامة والإعلام والفكر القانوني والتعاقدات

٩_ شوقي السيد الحمراوي، وكيل النقابة ومقرر لجنة الانضباط المهني والتأديب

١٠_ أحمد مبروك سبوخ، عضو الشباب ومقرر لجنة المعارض واللجنة الرياضية

وفي نهاية الاجتماع قدم النقيب ومجلسه الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بكفر الشيخ على منحهم الثقة للمجلس نقيبا وأعضاء كما قدم أعضاء المجلس نقيبا وأعضاء الشكر إلى مجلس النقابة السابق على ماقدموه خلال الدورة المنتهية

هذا وقد تم اختيار هيئه المكتب والوكلاء واللجان بالتوافق بين الأعضاء برئاسة النقيب.