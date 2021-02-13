شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن 11 منطقة في الإسكندرية غدا لمدة 3 ساعات (ابحث عن منطقتك) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي، غدا السبت، عن 11 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات،من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءا، بسبب أعمال الصيانة.

وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها هي:

- خورشيد«عزبة محسن»

- شدس«جامع الصحابة»

-سيدي بشر قبلي«شارع كاستينيا»

- فيكتوريا «البنك الأهلي»

- أبيس «عزبة حجازي- شارع النصر»

-بحري«حول مستشفى النقراشي»

- العامرية«العراوة»

-مرغم «مساكن عبدالقادر»

- المتراس«مصنع الكهنة»

-أبوتلات «البحرية- البرن»

-برج العرب «مجمع الصناعات- المنطقة الصناعية ٢»