شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن 11 منطقة في الإسكندرية غدا لمدة 3 ساعات (ابحث عن منطقتك) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي، غدا السبت، عن 11 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات،من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءا، بسبب أعمال الصيانة.
وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها هي:
- خورشيد«عزبة محسن»
- شدس«جامع الصحابة»
-سيدي بشر قبلي«شارع كاستينيا»
- فيكتوريا «البنك الأهلي»
- أبيس «عزبة حجازي- شارع النصر»
-بحري«حول مستشفى النقراشي»
- العامرية«العراوة»
-مرغم «مساكن عبدالقادر»
- المتراس«مصنع الكهنة»
-أبوتلات «البحرية- البرن»
-برج العرب «مجمع الصناعات- المنطقة الصناعية ٢»
-
الوضع في مصر
-
اصابات
171,993
-
تعافي
133,707
-
وفيات
9,857