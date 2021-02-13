شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة منير يوضح أسباب فشل العلاقات الزوجية والعاطفية في الفترة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أسامة منير أن أحسب قراراتى بقلبي، وعانيت من أزمة منتصف العمر وتعرضت لأزمات صحية وهي غير موجودة في الأصل بسبب إحساسي أني كبرت وعندى أعراض صحية على الرغم إنى معنديش حاجة.

وأضاف، أهم قضية من قضايا الحب الآن الخيانة والعلاقات غير الشرعية كثيرة، وغياب المودة والتواصل بين الطرفين يؤدى إلى العديد من المشاكل الزوجية.

ووجه لسامة منير خلال الحلقة نصيحة بأهمية الاحترام والحب بين الطرفين والحب عطاء واحتواء ورحمة، والمشاكل موجودة دائما .

وأشار إلى أن من أغرب المكالمات التي جاءت لى ببرنامج «أنا والنجوم وهواك» متصلة قالتلي أنا رميت نفسي من فوق السطوح وقلتلها بتكلمينى إزاي.

وتابع: «الزوجة يجب أن تقلق لو وجدت زوجها شارد كثيرا في البيت وغير مهتم بها، وهناك علامات أن علاقة الحب لن تكتمل ومنها عدم التفاهم وعدم احترام الطرف الآخر».