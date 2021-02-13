شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الرى بمحافظات القناة: إجمالى نسب تنفيذ مشروع تبطين الترع وصل لـ 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عطية وكيل وزارة الرى والموارد المائية لمحافظات القناة بالإسماعيلية فى حواره لـ"الخليج 365": من داخل إحدى الترع التى تدخل عملية التأهيل والتبطين فى محافظة الإسماعيلية، أن محافظات القناة تحظى بالعديد من المشروعات القومية فى مجال الرى والصرف وتبطين وتأهيل الترع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار وكيل وزارة الرى إلى أن مشروع تبطين الترع فى محافظتى الإسماعيلية وصلت نسب التنفيذ فى بعض الترع إلى 75 % وهناك آيضا ترع نسب التنفيذ فيها حوالى 60% و70% بإجمالى نسب تنفيذ للمشروع ككل حوالى 40% ، ونسب تنفيذ المشروعات فى محافظة السويس اقتربت من 75%.

واضاف المهندس محمد عطية بان نصيب محافظات القناة فى المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى على مستوى الجمهورية هو حوالى 143 كيلو متر بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه وتشمل 256 مشروعا جارى تنفيذه و26 مليون جنيه للأعمال الجارى طرحها و44 مليون جنيه للأعمال الجارى دراستها و163 جنيها للأطوال الباقية، مؤكدا أن نسبة التنفيذ فى مشروعات تبطين الترع بمحافظات القناة حوالى 40%.

وأكد وكيل وزارة الرى والموارد المائية لمحافظات القناة، أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يهدف إلى المحافظة على مياه الرى من الهدر والتلوث وتوصيل هذه المياه إلى الأراضى الزراعية "المستخدم النهائى" كما أن هذا المشروع يهدف إلى خفض تكلفة الصيانة الدورية للترع وللحد من نمو الحشائش المائية وكذلك المظهر الحضارى للترع والاستفادة كذلك من جسور الترع ومنافع الترع فى أوجه الاستخدامات التى لاتؤثر على سريان المياه بالترع وكذلك الحد من تسرب المياه والتأثير على الأراضى الزراعية بالإضافة إلى إنشاء طرق على جسور هذه الترع لربط القرى والتوابع ببعضها البعض ورفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل لدى المزارعين بوصول المياه إلى كل الأراضى الموجودة على الترع فى أوقات قياسية والقضاء على كل مشاكل المياه فى عدم وصولها إلى النهايات وتحسن نوعية المياه والمحافظة على البيئة توفير المياه المهدرة وخاصة أننا فى أمس الحاجة إلى كل قطرة مياه كما يراعى عند تبطين الترع عمل فتحات للخلجان الموجودة على الترع.

وأشار المهندس محمد عطية وكيل وزارة الرى والموارد المائية إلى أن نصيب محافظة الاسماعيلية فى مشروع تبطين وتأهيل الترع حوالى 58 كيلو فى 11 ترعة منها ترعة الجبالى وترعة الجنابية الأولى والجنابية الثالثة وترعة الصندوق بمركز التل الكبير وترعة الشجرة والفردان بالاسماعيلية وترعة الخلجان الثلاثة فى القنطرة غرب وهناك 5 ترع آخرى فى شرق قناة السويس وتشمل ترعة التوسع وترعة العقارية وترعة ميت ابو الكوم وترعة الشباب باجمالى حوالى 26 كيلو طولى تبطين شرق قناة السويس نسبة تنفيذ حوالى 60%.

وأكد المهندس محمد عطية أن كل هذه المشروعات يتم تنفيذها بمعرفة مهندسين ومشرفين من وزارة الرى والموارد المائية وسوف يستمر العمل ولن يتوقف للوصول بمصرنا الحبيبة إلى أعلى الاماكن.

وأشار المهندس محمد عطية إلى أنه من أجل الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتفعيل التنمية المستدامة يأتى مشروع التحويل إلى طرق الرى الحديث والذى يتناول 3 مراحل :

المرحلة الأولى تحويل جميع الأراضى الجديدة إلى الرى الحديث وتجريم الرى بالغمر وقد أعطيت فترة سماح لمدة عام بداية من 1/7/2020 وذلك لتحويل تلك الأراضى إلى الرى الحديث الرى بالتنقيط ضمن بروتوكول بين وزارة الرى ووزارة الزراعة لتقديم المشورة الفنية والتمويل المالى للمنتفعين للتحويل للرى الحديت .

المرحلة الثانية تحفيز المنتفعين فى أراضى الوادى والدلتا للتحول للرى الحديث عن طريق قروض ميسرة للتحول للرى الحديث وتقديم المشورة الفنية وتوفير مستلزمات التحويل للرى الحديث والمساهمة فى بعض عناصر الانتاج .

والمرحلة الثالثة قيام أجهزة وزارة الرى والموارد المائية بالتواصل المجتمعى وتنظيم الندوات الخاصة والإرشادية لتوضيح الاستخدام الأمثل للمياه للمحافظة عليها سواء للرى او الشرب وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف وشركات مياه الشرب والأجهزة المختلفة.

واشار المهندس محمد عطية وكيل وزارة الرى فى إطار توجيهات الدولة للمشروع القومى لتأهيل و تطهير وتبطين الترع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ويرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل وتبطين الترع والوقوف على آخر المستجدات والتأكد من جاهزيتها و يهدف المشروع إلى ترشيد إستهلاك المياه وحمايتها من الإهدار وعودة المياه لمنسوبها الطبيعى وحماية الأراضى الزراعية.

وتفقد محافظ الإسماعيلية ترعة الجبالى والتى تنفذ بأطوال 1.850 كيلو متر ومد مواسير فلتر بطول 70 م و التى تغذى منطقة أبوهيبة والجبالى وأبوعجيلة و أبوعربى وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها حوالى 75 % بإعتماد مالى 3.5 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أعمال تبطين الخرسانه المسلحة بترعة الشجرة بمركز ومدينة الإسماعيلية والتى تنفذ بإجمالى أطوال 2.250 كيلو متر وتخدم منطقة الكيلو 11 بالكامل وقرى منطقة الفردان ووصلت نسبة التنفيذ بها 46%.

وأشار إلى أن الأهالى خلال زيارة المحافظ للمشروعات أشادوا بالجهد المبذول من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للعمل على سرعه أنهائه .

وطالبهم المحافظ بالحفاظ على هذا التطوير بعدم ألقاء القمامة بالترع ، كما وجه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بتزويد المكان بصناديق لخدمة أهالى المنطقة وحماية المكان من تجمعات القمامة و الحفاظ على المظهر الحضارى و الجمالي.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من مديرية الرى بالإسماعيلية لسرعة الإنجاز فى حجم الأعمال و العمل على قدما وساق و التى وصلت نسبة الأنجاز 40% .