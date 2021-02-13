شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم: يمكن النظر فى تقسيط مصروفات المدارس التجريبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ويقدم ”الخليج 365” للقراء قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
ماذا قالت "الصحة" عن إصابة طبيب الحوامدية بكورونا بعد حصولة علي اللقاح ؟
"الرى" عن تبطين الترع: آخر مزارع فى آخر أرض ستصل إليه الماء
الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية"
الحكومة: تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماما
الإحصاء: 438.5 ألف حريق تسبب في خسارة قيمتها 3.6 مليار جنيه بمصر خلال 10 سنوات
تواجد أمني مكثف بمحيط مطار القاهرة قبل وصول بعثة الأهلي
بدء تطعيم الأطقم الطبية والتمريض بمستشفيات جامعة القاهرة ضد فيروس كورونا
السكة الحديد تستقبل 3 دفعات من العربات الروسية والمجرية قبل نهاية الشهر الجارى
الداخلية تنظم يوما ترفيهيا لأبناء شهداء الشرطة.. فيديو
رئيس القطاع الدينى بالأوقاف يفتتح مسجد الأنوار المحمدية بالدقهلية.. صور
التعليم: يمكن النظر فى تقسيط مصروفات المدارس التجريبى فى ضوء ظروف ولى الأمر
وزير الأوقاف: العيد القومى الـ 771 لمحافظة الدقهلية أطول من عمر دول كثيرة
الزراعة تعلن تخفيض 3 جنيهات فى أسعار شتلات الفراولة المستوردة عالية الجودة
التعليم العالى توضح أهداف بروتوكول التعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة السويس
وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة في الغربية
وزيرة البيئة تلتقى مبعوث رئيس الوزراء البريطانى لبحث سبل التعاون
الزراعة: مراجعة حصص الأسمدة الموردة من الشركات واستمرار الصرف للمحصول الشتوى
الرى: اليونسكو تعتمد قطاع التدريب بالوزارة من الفئة الثانية لمدة 8 سنوات