شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم: يمكن النظر فى تقسيط مصروفات المدارس التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ويقدم ”الخليج 365” للقراء قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

ماذا قالت "الصحة" عن إصابة طبيب الحوامدية بكورونا بعد حصولة علي اللقاح ؟

"الرى" عن تبطين الترع: آخر مزارع فى آخر أرض ستصل إليه الماء الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية" حصاد نشاط الحكومة فى أسبوع.. 8 قرارات تضمنت حوافز تحويل السيارات للغاز