شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق على حميدة يكشف أسرار اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان الراحل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الخليج 365، فى بث مباشر من عزاء الفنان الراحل على حميدة، مع شقيقه إسماعيل حميدة، والذى أكد على أن شقيقه كان من أصحاب الأيادى البيضاء والصحبة الطيبة مع كافة الأهل والجيران.

وأضاف شقيق الفنان الراحل على حميدة، أنه من المبشرات بحسن الخاتمة أنه توفى فى ليلة الجمعة وادى المشيعون عليه صلاة الجمعة بمسجد الفتح، كما أنه توفى بداء فى البطن داعيا الله أن ينزله منزلة الشهداء.

وأوضح إسماعيل حميدة، لـ"الخليج 365" أن شقيقه رفع اصبعه فى لحظاته الأخيرة ونطق الشهادتين رغم كونه يعانى من صعوبة فى النطق بأيامه الأخيرة، وطلب من شباب المسجد الدعاء له.

وبدأت أسرة الفنان الراحل على حميدة فى تلقى العزاء بمسقط رأسه بمنطقة السنوسية، فى مدينة مرسى مطروح، وذلك عقب الصلاة عليه بمسجد الفتح، بعد صلاة الجمعة وتشييع جثمانه بمدافن منطقة المغاربة.

وقال الملحن أسامة عفيفى لـ"الخليج 365": إنه قدم من القاهرة لحضور جنازة وتشيع جثمان الراحل على حميدة فى مرسى مطروح، وأضاف أنه تربطه علاقة صداقة بالراحل على حميدة، متابعا: صدمت من عدم وقوف بعض الفنانين وخاصة الذين كانوا قريبين من على حميدة، حيث لم يتواجدوا معه فى مرضه ولم يسألوا عليه، وأن "حميدة" تأثر كثيرا من عدم سؤال الفنانين وخاصة الذين بدأوا حياتهم معه.

وقال حسين عيد أحد أبناء مطروح، إننا نعزى أنفسنا وأهلنا ونعزى مصر جميعا فى وفاة الراحل على حميدة، مشيرا إلى أن مطروح كلها متأثرة بفقد الراحل.

وأكد حسين عيد أن على حميدة على قدر ما كان يمتلك من الشهرة إلا أنه لم يكن يتعامل مع أهل مطروح سوى بطبيعته، لأنهم أهله وأسرته فكل أهالى مطروح هم أهل على حميدة.

وقال باسط أبو شناف، من إذاعة مطروح: أن على حميدة نقل مرسى مطروح نقلة كبيرة ووفر على مطروح سنوات عديدة من أجل الترويج لها، وأضاف أن على حميدة كان إنسانا قبل أن يكون فنانا، قدم كثيرا لأهالى المحافظة وكان دائم التواصل معهم.

كان الآلاف من أبناء محافظة مرسى مطروح، شيعوا ظهر اليوم الجمعة، جثمان الدكتور على حميدة الفنان الشهير الراحل، إلى مثواه الأخير فى مقابر مطروح الشرقية بمنطقة المغاربة والمخصصة للدفن لجميع أبناء المحافظة، حيث خرجت الجنازة من مسجد الفتح بمرسى بعد تأدية صلاة الجمعة ثم صلاة الجنازة عليها، وذلك وسط حضور حشد كبير من أهالى محافظة مطروح ومحبين الفنان الراحل على حميدة وأسرته وجيرانه وأبناء المحافظة.