شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء الأسنان يطالب "المالية" بزيادة حد الإعفاء الضريبى للعيادات لـ25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، الدكتور محمد معيط وزير المالية بإعادة النظر فى أسس محاسبة أطباء الأسنان الضريبية، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للعيادات إلى 25%، مشيرا إلى أنه بداية من عام 2017 أصبحت العيادات مُلزمة بنسبة 10% فقط من إجمالى الدخل مثل الأطباء البشريين، رغم أن علاج أطباء الأسنان يعتمد على استخدام أجهزة وخامات وتكاليف معامل وغيرها، توازى من 40 إلى 50% من تكاليف العلاج، على عكس باقى التخصصات.

وأوضح هيكل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أسعار الخامات قد وصلت إلى الضعف فى حين أن أسعار العلاج بالعيادات لم ترتفع بنفس النسبة، لافتا إلى أن النقابة خاطبت وزير المالية وأرسلت بخطابها فواتير للخامات من عام 2016 ونفس المواد المستخدمة بفاتورة 2020 لإظهار الفرق بينهما.

وكانت قد خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور محمد معيط وزير المالية، لإعادة النظر فى أسس محاسبة أطباء الأسنان ضريبية، وذلك فى ضوء ما طرأ على الدولة المصرية من تغيرات اقتصادية نتج عنها تغير فى سعر المواد المستخدمة فى عيادات الأسنان بعد قرار تعويم الجنيه المصرى فى 2013، مشيرة إلى أن أسس محاسبة طبيب الأسنان التقديرية حتى عام 2016 نسبة 20% من إجمالى الدخل وهى نسبة مقبولة إلى حد ما فى حينه.