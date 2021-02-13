شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو "بيقولولى أم ترتر".. مصممة بدل رقص تتحدث عن الانتقادات بسبب المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط منطقة السيدة عائشة وداخل ورشتها الصغيرة تجلس أم آيه صاحبة الـ 55عاماً، تلضم إبرتها الصغيرة وتحدق بنظرها لتقوم بتطريز بدل الرقص التى اعتادت على صناعتها منذ سبعة عشر عاماً.

البداية مع الخياطة والتطريز كانت منذ نشأتها فى محافظة الأقصر، واعتادت على حضور حصص التدبير المنزلى بالمدرسة والحرص على التعلم منها، أما البداية فى المهنة كانت بعد زواجها ببضع سنوات.

وقالت "لو بدل الرقص حرام بيذيعوا الرقص ويعلنوا عنه ليه" هكذا بدأت حديثها وعبرت عن الانتقادات التى تتعرض لها بسبب مهنتها، مضيفة: "مش بتعامل مع الراقصات عشان أبعد عنى شبهة إنى بعمل حاجة حرام هو الرقص فن بس عشان أسلم من لسان الناس، بتعامل مع ستات البيوت والعرايس والمحلات".

وقالت، "لو رجع بيا الزمن كنت هفكر ألف مرة قبل مشتغلها عشان مسمعش الكلام اللى بيتقال عنى.. دا بيقولولى "يا أم ترتر".