شكرا لقرائتكم خبر عن نور أحد مشجعي النادي الأهلي من ذوي القدرات الخاصة: بروح وراه في كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لقته رائعه عند وصول بعثة الأهلي إلي مطار القاهرة بعد حصوله علي برونزية كأس العالم للإندية ظهر أحد مشجعي النادي الأهلي من ذوي القدرات الخاصة لتحية الفريق وتهنئته..

قال نور صاحب ال 25 سنة أنه يحب النادي الأهلي بشدة وجاء اليوم لإستقباله بالرغم من ظروفة وبعد المسافة بين منزله وبين المطار فهو يسكن بمنطقة باب الشعرية.

وأضاف أن كل شئ يهون من أجل الأهلي وأنه كان يتمني تواجده مع بعثة الأهلي في قطر ولكن لم يتسني له الحظ ويتمني أن يستمر الأهلي في تحقيق البطولات..

وتعد هذه المشاركة السادسة للنادى الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث شارك بطل مصر وافريقيات من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفى النسخ الخمس التى شارك فيها الأحمر حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية فى 2006.

وبعد فوز الأهلى فى مباراة الأمس أمام فريق بالميراس البرازيلى أصبح الفريق الأول فى مصر وأفريقيا الذى يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلى على هذا اللقب فريق مونتيرى المكسيكى الذى حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها فى عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودى ، وتمكن المارد الأحمر من الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلى بنتيجة 3/2 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى قطر