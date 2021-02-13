شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزيرا البيئة والهجرة يشهدان ختام أسبوع قرية مصرية مستدامة بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل محافظة الغربية، صباح اليوم السبت، وزيرى البيئة والهجرة لحضور ختام فعاليات أسبوع صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتهدف الحملة، إلي تشجيع الشباب بالقري المصرية والمتطوعين لتطوير قراهم، وتشارك وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بتلك القرى، وتسعي الوزارة لحشد الجهود لنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة طبيعية علي أرض الواقع، لتحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.

ويستقبل المحافظ، الوزيرين بديوان عام المحافظة، ويبدأ مراسم الحفل بالسلام الوطني ثم كلمة شباب المبادرة، وعرض دور المصريين بالخارج، يليها كلمة محافظ الغربية، ثم كلمة وزيرة البيئة ووزيرة الهجرة، ويعقبها زيارة لقرية صفط تراب.