شكرا لقرائتكم خبر عن "إنجازات بلدنا".. شاهد شقة سكنية بعد تجهيزها فى أبراج العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إحدى الشقق السكنية فى أبراج مدينة العلمين الجديدة، بعد تجهيزها وفرشها قبل طرحها للبيع.





وشارك هانى يونس، عبر حسابه بموقع فيس بوك، صورا لإحدى الشقق السكنية الجاهزة، قائلاً :" دى وحدة سكنية فى برج جديد من أبراج مدينة العلمين الجديدة اتشطبت واتفرشت علشان نشوف إنجازات بلدنا".



هانى يونس عبر فيس بوك

وأوضح قائلاً:"هكرر تانى، علشان اللى هيدخل يقول دى بالملايين أيوه يا سيدى الفاضل دى بنبيعها بالملايين للى معاهم، وبفلوسها بنطور العشوائيات، وكمان بنطور القرى المصرية".

وأضاف:"طيب بالله عليك لو كنا مبعنهاش بالملايين مش كنت حضرتك نفسك هتدخل تقول مديبن لناس شقق فى أبراج على البحر بالرخيص، وأهدرتوا موارد الدولة، !اطمن حضرتك، الدولة بتتعامل مع المواطنين المصريين بما يحقق العدالة الاجتماعية".



















