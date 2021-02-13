شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس غرفة السياحة السابق يكشف سبب إغلاق ملف العمرة لمصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال إيهاب عبد العال، نائب مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية السابق الخبير السياحى، إنه تم غلق ملف العمرة بالنسبة لمصر وجميع الدول العربية وحتى الأعداد القليلة حرصا على سلامة المواطنين وعدم انتشار العدوى.

وأشار إلى أن هناك 4 دول أو 5 فقط وعلى رأسها دول هى: ماليزيا وإندونيسيا سمح لهم بأداء العمرة وبأعداد قليلة، مضيفا: "هناك ترقب لقرار الحج والذى سيصدر خلال شهرين، وسيتم اتخاذ قرار فور صدور القرار".

وتابع عبد العال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء DMC الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، إن جميع الأموال تم ردها للمواطنين من قبل شركات السياحة، مضيفا أن شركات السياحة تعانى بشكل كبير من أزمات مالية منذ اكثر من عام.