فاجعة "حريق أكتوبر".. الأم تصارع الموت ورضيعتها تتشبث بأمل الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت التحريات والمعاينة ملابسات جديدة ف حريق اندلع بشقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الجمعة، وأسفر عن مصرع رب الأسرة وطفليه، وإصابة الزوجة ورضيعتها.

وتبين أن ماسا كهربائيا نتج عنه الحريق، ومصرع الأب وطفليه وإصابة الزوجة ورضيعة تبلغ من العمر سنتين حالتها مستقرة إلا أن حالة الأم خطرة وتخضع للعناية الفائقة من الأطباء.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في المجاورة الـ11.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة مدير إطفاء قطاع أكتوبر.

وتبين نشوب حريق بوحدة سكنية في الطابق الأخير، ما نتج عنه مصرع رضيع مختنقا وتفحم جثة الأب وطفله "8 سنوات" وإصابة الأم ورضيعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.